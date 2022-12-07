Путин обвинил в ангажированности ряд международных институтов по правам человека

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация в Донбассе продемонстрировала, что ряд международных институтов по защите прав человека не способны исполнять свои функции, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Совете по развитию гражданского общества и правам человека.

"Права жителей многострадального Донбасса в течение восьми лет, как мы многократно подчеркивали, полностью игнорировались так называемым мировым сообществом. Наш же Совет многократно обращался к этой теме, направлял соответствующую информацию в соответствующие международные институты, призванные обеспечивать и поддерживать права человека. Но там (...) в большинстве из них, которые сегодня выступают в качестве обвинителей, делали вид, будто все они разом ослепли или оглохли", - сказал Путин.

По его словам, "только после начала специальной военной операции СПЧ ООН, Совет Европы, другие так называемые правозащитные организации внезапно "прозрели" и беззастенчиво стали демонстрировать свою циничную ангажированность..., перекладывать вину с больной головы на здоровую". "Всё это означало, что эти структуры не способны выполнять свои уставные задачи", - сказал Путин.

Ввиду их очевидной предвзятости, продолжил президент, Россия была вынуждена отказаться от членства в ряде этих организаций.

"Полагаю, что наш Совет как институт, работающий с широким кругом общественных организаций в России и за рубежом, мог бы стать эффективной международной площадкой, где бы обсуждалась проблематика прав человека и их защиты в современном мире. Существующие подходы требуют всестороннего анализа, так как их стали применять для достижения совсем других, далеко не благих целей. В частности, мы видим, что доктрина прав человека используется для разрушения суверенитета государств, для оправдания западного политического, финансово-экономического и идеологического доминирования", - сказал Путин.