Калининградские власти предложили унифицировать тариф на морские грузоперевозки в регион

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области предлагает ввести унифицированный тариф оплаты морских грузоперевозок в регион, сообщил "Интерфаксу" вице-премьер правительства области Александр Рольбинов.

"В настоящее время морские грузоперевозки между основной территорией России и регионом имеют принципиальное значение для экономики области. На них завязана практически вся наша промышленность, которой нужны различные комплектующие. Номенклатурный перечень различных грузов очень большой и сложный, около 1,5-2 тыс. наименований. Соответственно, тариф на оплату морской перевозки, который рассчитывается чуть ли не на каждую позицию, носит индивидуальный характер. Высчитать его крайне сложно", - сказал Рольбинов.

По его словам, власти это видят и понимают, что ситуацию надо менять. Ясно и то, что невозможно будет учесть интересы всех грузоперевозчиков. Одни везут цемент в биг-бэгах и ж/д вагонах, металлопрокат различного вида, другие - лесоматериалы всевозможных размеров, третьи - грузы в контейнерах и рефрижераторах. И каждая перевозка, в том числе и содержание контейнера, оплачивается по своим тарифам.

"Наше предложение о тарифе, наверное, для всех одинаково справедливо не будет. Но просто по-другому никак. Поэтому мы и хотим сделать унифицированный тариф, условно говоря, "укрупненный" на каждую позицию: контейнеры, накатная техника, фрахтовая тонна для генерального груза и далее по списку", - пояснил вице-премьер.

Он также отметил, что данная ситуация с тарифом оказывает влияние и на вопрос получения федеральных субсидий для морских перевозок, введенных для калининградского транзита. На сегодня лишь два перевозчика подали заявки и получают их. При этом та же "Оборонлогистика" документы на субсидии не подает.

"Вопрос: почему? Причин несколько. Одна из причин, как раз сложности определения индивидуальной стоимости груза в рамках тарифа. Второе, огромный вал документов, который нужно предоставить. Потом опасаются, что в один прекрасный момент придет Счетная палата и посмотрит, а как они насчитали, и, соответственно, еще чего-нибудь там случится", - заключил Рольбинов.

Как сообщалось, в сентябре этого года правительство России утвердило распоряжение о выделении в этом году из Резервного фонда Росморречфлоту 1,377 млрд рублей для субсидирования морских грузовых перевозок в Калининградскую область. Предполагается, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря должно быть перевезено порядка 900 тыс. тонн грузов.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по нескольким регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск, Бронка - Калининград, Санкт-Петербург - Балтийск, Санкт-Петербург - Калининград. На линиях работают 17 различных судов.