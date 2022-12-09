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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Рябков сообщил об отсутствии у РФ планов выходить с инициативами по стратстабильности

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Россия на данном этапе не планирует предлагать США инициативы в сфере стратегической стабильности или гарантий безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"На данном этапе мы не собираемся выходить с какими-либо инициативами. Это, например, относится к возобновлению диалога по согласованию возможной новой договоренности в сфере стратегической стабильности, это также касается переговоров по гарантиям безопасности, от которых США отказались под предлогом событий на Украине", - сказал Рябков в пятницу в ходе дискуссии на площадке клуба "Валдай".

Он отметил, что Россия продолжит напоминать США о действовавшем во времена холодной войны принципе мирного сосуществования, "несмотря на разделяющие нас ценности, идеалы, которые не должны навязываться друг другу".

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что "с учетом особой ответственности России и США как ядерных сверхдержав за судьбы мира, остается надежда, что нормальность между нашими странами со временем может восстановиться". "Но с учетом враждебных действий Вашингтона на Украине дела как обычно вести с ним не получится", - добавил он.

По словам замминистра, в условиях "стойкого русофобского консенсуса" рассчитывать на здравый смысл в отношении России со стороны США не приходится.

Рябков сообщил, что в настоящее время сложно говорить о возможности прямых контактов с администрацией США, несмотря на то, что Москва никогда от них не уклонялась. "Для продолжения диалога должны быть созданы условия, а возможные встречи - наполнены смыслом. Каких-либо значимых идей на этот счет от американцев пока не слышим", - сказал он.

МИД РФ Сергей Рябков
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