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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:18

Площадь пожара в строительном гипермаркете в Подмосковье выросла до 9 тыс. кв. метров

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Площадь возгорания в строительном гипермаркете "СтройТракт" в Балашихе увеличилась до 9 тыс. кв. метров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подмосковного главка МЧС России в понедельник.

По данным пресс-службы МЧС России, тушение осложняется высокой пожарной нагрузкой, потому что внутри здания находятся стройматериалы и легковоспламеняющаяся продукция.

"Огонь быстро распространяется. Водоисточники удалены", - отметили в пресс-службе.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в понедельник огонь охватил стройматериалы рядом со строительным гипермаркетом "СтройТракт" в Подмосковье. Позднее огонь перекинулся на первый этаж здания. Общая площадь возгорания составляла 700 кв. метров.

Балашиха Подмосковье МЧС РФ
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