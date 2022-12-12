Пожар произошел в цехе выделения каучука "Нижнекамскнефтехима"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В цехе выделения каучука ПАО "Нижнекамскнефтехим" днем в понедельник произошел пожар, никто не пострадал, сообщила пресс-служба предприятия.

Пожар начался в 14:30, в цехе сработали автоматические системы пожаротушения.

Сотрудники пожарной службы предприятия и прибывшие на завод сотрудники оперативных служб локализовали возгорание на площади в несколько десятков метров. Его продолжают тушить. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, угрозы здоровью сотрудников предприятия и жителей Нижнекамска нет.

Ведется внутреннее расследование причин пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что сигнал о пожаре в цехе в промышленной зоне Нижнекамска поступил в 14:38 по Московскому времени. Из цеха самостоятельно вышли 72 человека, пострадавших, предварительно, нет.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".