Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Пожар произошел в цехе выделения каучука "Нижнекамскнефтехима"

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В цехе выделения каучука ПАО "Нижнекамскнефтехим" днем в понедельник произошел пожар, никто не пострадал, сообщила пресс-служба предприятия.

Пожар начался в 14:30, в цехе сработали автоматические системы пожаротушения.

Сотрудники пожарной службы предприятия и прибывшие на завод сотрудники оперативных служб локализовали возгорание на площади в несколько десятков метров. Его продолжают тушить. Предприятие продолжает работу в штатном режиме, угрозы здоровью сотрудников предприятия и жителей Нижнекамска нет.

Ведется внутреннее расследование причин пожара.

В пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану сообщили, что сигнал о пожаре в цехе в промышленной зоне Нижнекамска поступил в 14:38 по Московскому времени. Из цеха самостоятельно вышли 72 человека, пострадавших, предварительно, нет.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

Нижнекамскнефтехим Татарстан МЧС Нижнекамск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Порядок эксплуатации иностранных самолетов в РФ предложено продлить до 2024 года

В Кремле не слышали о предложении Зеленского провести саммит мира

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Большой пресс-конференции Путина до Нового года не будет

Дума предложила разблокировать страхование экспорта продовольствия и удобрений

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен

Уровень концентрации вредных веществ в воздухе из-за пожара в Балашихе не превышен

Крупный пожар в строительном гипермаркете в Балашихе локализован

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Рэпера Оксимирона оштрафовали на 45 тыс. рублей за дискредитацию армии

Два бизнесмена арестованы по делу обвиняемого в коррупции генерала ФТС

Один человек пострадал при пожаре в ТЦ "СтройТракт" в Балашихе

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование

Причиной пожара в Балашихе могло стать неисправное электрооборудование
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });