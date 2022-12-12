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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Пожар в цехе "Нижнекамскнефтехима" локализовали

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Затронутая пожаром площадь в здании цеха выделения каучука ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ), по предварительной оценке, составляет несколько сотен квадратных метров, сообщила пресс-служба компании.

Более точно площадь определят, когда в помещении ликвидируют задымление.

Площадь здания, где локализован очаг возгорания, составляет около 5 тысяч кв. метров. Сотрудники МЧС и пожарной службы самого предприятия продолжают тушение.

Пожар в цехе начался в 14:30 12 декабря, никто не пострадал. В управлении МЧС по Татарстану сообщили, что из цеха самостоятельно вышли 72 человека. В НКНХ сообщили, что предприятие работает в штатном режиме, угрозы жизни и здоровью сотрудников жителей Нижнекамска нет. Компания выясняет причину возгорания.

"Нижнекамскнефтехим" - один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России, с октября 2021 года входит в "СИБУР".

Нижнекамскнефтехим Татарстан МЧС Нижнекамск
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