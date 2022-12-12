Создание госрегистра застрахованных по ОМС отложат на два года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы инициируют перенос срока создания единого регистра застрахованных по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) на два года.

Поправка о переносе срока создания регистра застрахованных по ОМС с 1 января 2023 года на 1 января 2025 года содержится в перечне инициатив, подготовленных ко второму чтению правительственного законопроекта № 222860-8, посвященного регулированию корпоративных отношений.

По действующей редакции закона об ОМС (с изменениями от декабря 2021 года), до 1 января 2023 года по решению высшего должностного лица региона "в целях ведения персонифицированного учета сведений о застрахованных лицах территориальным фондом может использоваться введенная в эксплуатацию региональная информационная система ОМС с последующей передачей сведений о застрахованных лицах в единый регистр застрахованных лиц". Кроме того, к этой дате должен был быть определен порядок информационного взаимодействия в рамках обмена информацией участниками системы.

Электронный регистр застрахованных по ОМС необходим для создания среды цифровых полисов ОМС в стране.

"В перспективе это позволит застрахованному лицу в любой точке РФ предъявлять в лечебном учреждении не физический полис ОМС, а использовать цифровую запись о полисе", - объяснил "Интерфаксу" вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов.

По его словам, переходный период, необходимый для подготовки регистра, для создания общероссийской системы цифровых полисов никак не влияет на положение застрахованных по ОМС лиц.

"Все выданные полисы по-прежнему действуют, ими обеспечивают граждан страховщики ОМС, новые также выдаются. Медстраховщики предоставляют застрахованным консультации и разъяснения о порядке оказания медпомощи по программам госгарантий, проводят экспертизу медуслуг в рамках установленных полномочий, осуществляют информирование застрахованных ", - сказал Кузнецов.

Ранее сообщалось, что россияне, застрахованные в системе ОМС и актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 года получили право оформить цифровой полис ОМС. Однако в полном масштабе цифровые полисы ОМС не смогут работать по всей стране до момента создания национального регистра застрахованных по ОМС. До этого времени лечебные учреждения не могут подключаться к единому регистру застрахованных. Таким образом, сроки внедрения новой цифровой системы в рамках всей страны откладываются как минимум на 2 года.