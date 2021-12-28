На модернизацию информационной системы ОМС направят 1,8 млрд рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - На модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС) будет направлено 1,8 млрд рублей.

Такое распоряжение подписал премьер РФ Михаил Мишустин, сообщает во вторник пресс-служба правительства.

Модернизация ГИС ОМС предполагает организацию ее взаимодействия с единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения. Это поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан, говорится в сообщении.

ГИС ОМС была запущена в 2021 году. Она предназначена для учета сведений о медицинской помощи, контроля за оперативностью и качеством ее оказания, а также для ведения ведомственной отчетности. В ее состав входит единый регистр застрахованных лиц, который является базой для перехода к цифровому полису ОМС.

Кроме того, в рамках ГИС планируют запустить единый интернет-портал обязательного медицинского страхования. Его назначение - повышение открытости и доступности сведений об ОМС.