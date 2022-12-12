Норма об изменении цены и сроков строительных контрактов может быть продлена на 2023 год

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Временное положение закона "О контрактной системе" (44-ФЗ) о возможности увеличения цены по строительным контрактам и сроков их исполнения на 30% может быть продлено на 2023 год, следует из депутатской поправки к законопроекту № 222860-8 о регулировании корпоративных отношений.

Сама поправка предполагает, что срок действия названной нормы будет продлен на 2023 год.

Эта норма была включена в 44-ФЗ летом 2021 года и предусматривает, что увеличение цены и срока исполнения того или иного строительного госконтракта будет определяться решением правительства (для федеральных контрактов), региональных или муниципальных органов власти (соответственно, для региональных и муниципальных контрактов) в отношении конкретного контракта. Причем такие решения будут приниматься только при предоставлении соответствующих обоснований.

Поднимать вопрос об изменении цен строительных госконтрактов заказчики смогут только в том случае, если "возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию".

Норма распространяется на госконтракты, предусматривающие выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия.