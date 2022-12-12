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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:04

Россия заключит с Венесуэлой соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россия планирует подписать соглашение о сотрудничестве в области морского транспорта с Венесуэлой, следует из распоряжения от 10 декабря за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правительство одобрило представленный Минтрансом, согласованный с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с венесуэльской стороной проект межправительственного соглашения о сотрудничестве в области морского транспорта, говорится в распоряжении.

Минтрансу поручено провести переговоры с венесуэльской стороной и, когда все договоренности будут достигнуты, подписать это соглашение от имени российского правительства.

Венесэула Минтранс МИД Михаил Мишустин
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