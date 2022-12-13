Кремль подтвердил подготовку новых контактов руководителей России и Китая

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин регулярно общаются, в Кремле готовятся к продолжению этих контактов, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Наши лидеры постоянно общаются, мы фактически готовимся к продолжению этих контактов. Когда и как они состоятся, мы своевременно вас проинформируем", - сказал он на брифинге.

Так он прокомментировал сообщение "Ведомостей" о том, что Владимир Путин и Си Цзиньпин до конца года проведут переговоры в видеоформате и подведут итоги 2022 года.