Путин обсудит с членами правительства реформу контрольно-надзорной деятельности
Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин проведет очередное совещание с членами правительства в режиме видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба Кремля.
Основной темой встречи станет обсуждение нового этапа реформы контрольно-надзорной деятельности (так называемой "административной гильотины"), а также совершенствование разрешительной деятельности. С докладом выступит вице-премьер Дмитрий Григоренко.
Также будет рассмотрен ряд текущих вопросов.