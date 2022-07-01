Разъяснения госорганов подвергнут "регуляторной гильотине"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Механизм "регуляторной гильотины", предусматривающий отказ от излишних и архаичных требований к бизнесу, будет распространен на разъяснения госорганов. Об этом сообщил директор департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития РФ Александр Литвак в ходе X Петербургского международного юридического форума.

Над этим вопросом Минэкономразвития работает в связи с поручением президента РФ Владимира Путина, выданным по итогам встречи с активом организации "Деловая Россия". Правительству поручено "при участии общественных объединений предпринимателей провести анализ изданных федеральными органами исполнительной власти документов разъяснительного характера, а также рассмотреть вопрос о создании публичного реестра таких документов и его регулярной актуализации".

"По результатам было дано поручение провести анализ изданных федеральными органами исполнительной власти документов разъяснительного характера. То есть по факту разобраться, что это за документы, в каких формах они сейчас выпускаются, насколько они актуальны", - сказал Литвак на сессии "Реформа контроля: придумал – объясни!".

Он уточнил, что речь идет о разъяснениях, которые были выпущены во исполнение закона "Об обязательных требованиях". Такие документы делятся на две группы: выпущенные ведомствами в рамках полномочий, которые предоставлены законами и актами правительства, и изданные без специально предусмотренных прав. К последней группе относятся различные инструктивные письма, письма в территориальные органы, даже сообщения на сайты, уточнил Литвак. "Когда ведомство готовит письмо и говорит своим территориальным управлениям, как им действовать, оно предопределяет последующее поведение хозяйствующего субъекта", - пояснил Литвак.

По его словам, работа разделена на несколько этапов, в ней задействованы порядка 45 ведомств. До 1 июля они должны были самостоятельно провести инвентаризацию своих разъяснений, до 1 сентября 2022 года они будут проанализированы. В результате будет решаться, какие документы сохранить, какие отменить или переиздать с учетом требований закона "Об обязательных требованиях". Кроме того, может быть принято решение о необходимости корректировки самого нормативно-правового акта, во исполнение которого и было выпущено разъяснение. На заключительном этапе ведомства разместят свои разъяснения в реестре обязательных требований.

Идея "регуляторной гильотины"

Работа над проведением "регуляторной гильотины" в сфере контрольно-надзорной деятельности началась после того, как президент Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию предложил прекратить действие устаревших актов в сфере контроля и надзора, сохранив лишь те документы, которые отвечают современным требованиям. По итогам этой работы чиновники отчитывались об отмене трети обязательных требований, содержащихся в более чем 12 тыс. документах.

В июле 2020 года были приняты два закона, направленные на реализацию "регуляторной гильотины". Первый – закон об обязательных требованиях к бизнесу – определяет принципы их введения и оценки их применения. Он оговаривает общие условия для введения обязательных требований в законодательстве с учетом рисков причинения вреда и минимизации негативных последствий. Второй – о госконтроле – расширяет перечень видов контрольно-надзорных мероприятий, а также закрепляет приоритет проведения профилактических мероприятий по отношению к надзору, предусматривает применение риск-ориентированного подхода.