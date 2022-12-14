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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:58

"Косатки-нахлебницы" помогли рыбакам выиграть суд о квотах на вылов с Росрыболовством

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Камчатского края отказал Росрыболовству в удовлетворении ряда исков об изъятии квот на вылов у местных рыбодобывающих компаний, не освоивших эти квоты в 2019-2021 годах, сообщается в картотеке арбитражных дел. Ответчики, в частности, указывали, что улов "объедают" киты-косатки.

Претензии Росрыболовства были адресованы компаниям "Охотское" (основной бенефициар - Иван Михнов, владелец ГК "Антей"), "Поларис", "Рыболовная компания "Малкинское", "Ямсы" (входит в холдинг "Норебо") и "УТРФ-Камчатка". В основном ответчики добывают палтуса, только РК "Малкинское" - треску, а "Поларис" - навагу.

В исках Росрыболовство указало, что компании выбрали менее 70% квоты, что является основанием для расторжения договора. Некоторые рыбодобывающие компании освоили только 0-5% квот.

Добытчики палтуса объяснили судуи низкий процент освоения квот несколькими причинами.

Во-первых, на это повлиял несвоевременный запрет Росрыболовства на добычу этого биоресурса в Петропавловско-Командорской подзоне: наилучший период для добычи палтуса - с августа до конца года, выход судов был запланирован на октябрь-ноябрь, но в целом в этой зоне ресурс был добыт раньше (общий допустимый улов составил 111%), поэтому ведомство запретило его добычу уже в июле.

Компании также сообщили, что улов "объедают" киты-косатки.

"Ответчик указал на существующие в 2019 и 2020 годах объективные, не зависящие от общества проблемы добычи палтуса, которые являлись предметом обсуждений на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета: недостаточное освоение квот в результате активизации использования донных жаберных сетей и "нахлебничества" косаток", - говорится в определениях суда.

Кроме того, в 2019-2021 годах заметно снизилась численность палтуса, что также повлияло на добычу.

Что касается наваги, компания "Поларис" сообщила, что не освоила квоты из-за распространения коронавирусной инфекции и невозможности оформления смен экипажей судов. Для смены экипажей нужно было проводить экспресс-тесты, но медицинские учреждения региона в 2020 году были перегружены, "что приводило к длительному ожиданию забора биоматериала на исследование, а затем не менее длительному ожиданию результатов тестирования, что привело к срыву выхода судов в промысловый рейс в запланированные даты и, как следствие, к дефициту промыслового времени в 2020 году". Кроме того, в декабре 2020 года на одном из судов компании произошла вспышка коронавируса, экипажу пришлось уйти на карантин.

При этом в 2022 году компания смогла освоить квоту по состоянию на сентябрь уже на 71,02%, доказав таким образом свои добросовестные намерения.

Арбитражный суд в каждом из определений подчеркнул, что "расторжение договора, влекущее такие серьезные последствия для сторон, как прекращение правоотношений, является крайней мерой, применяемой к недобросовестному контрагенту в случае, когда все другие средства воздействия исчерпаны, а сохранение договорных отношений становится нецелесообразным и невыгодным для другой стороны".

Камчатка Росрыболовство Арбитраж Камчатского края Охотское Ямсы Малкинское Поларис УТРФ-Камчатка
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