Дума отменила раздельную выкладку вин и крепкого алкоголя в магазинах

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Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене требования о раздельной выкладке вина и крепких напитков в магазинах.

Законопроект № 149576-8 правительство внесло в парламент в июне.

Закон отменяет требование о раздельной выкладке при розничной продаже вина игристого, вина, крепленого вина и виноградосодержащих напитков, произведенных и зафиксированных в ЕГАИС до и после 26 июня 2020 года. Вторая часть документа касается коньяка, бренди, произведенных и зафиксированных в ЕГАИС до и после 2 июля 2021 года.

Представляя законопроект, замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев напоминал, что раздельную выкладку вводили как временную меру, чтобы разделить на полках винодельческую продукцию, производимую по новым федеральным законам.

"Эти положения в полной мере обеспечили повышение качества винодельческой продукции, и в настоящее время нормы о раздельной выкладке представляются излишними", - считают в Минсельхозе.

В 2019 году Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии, который запрещал производить вино из импортного виноматериала, были внесены требования к винодельням и производителям о происхождении сырья. Кроме того, была установлена норма о раздельной выкладке винодельческой продукции, зарегистрированной в ЕГАИС до вступления в силу норм данного закона, и продукции, которая была уже зарегистрирована после.

В процессе правоприменения не раз возникали трудности в связи с тем, что в ЕГАИС отражается именно дата производства продукции, но не отражается дата регистрации продукции в ЕГАИС, а сотрудники торговых точек зачастую не имеют доступа к дате регистрации соответствующей продукции в системе.

По данным Минсельхоза, из продукции, которая была произведена по старым правилам, осталось для реализации порядка 14 млн бутылок коньяка и бренди и порядка 9 млн бутылок вина.

"У нас было порядка 20-30% собственного виноделия, вина. На сегодняшний день - 55% средний показатель. Там есть спокойные вина, игристые, средний показатель - 55%. Фактически заново создана отрасль, рабочие места и многое другое", - сказал, комментируя обсуждаемый законопроект, спикер Госдумы Вячеслав Володин.