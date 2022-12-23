Цена акций Amazon упала вдвое в этом году, до минимума с марта 2019 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цена акций американского ритейлера Amazon.com Inc. опустилась до минимальной отметки с 12 марта 2019 года на фоне высокого объема торгов, сообщает MarketWatch.

С начала текущего года они подешевели почти на 50%. В результате 2022 год может стать для компании наихудшим после того, как лопнул "пузырь" доткомов в 2000 году, когда бумаги Amazon упали на 79,6%.

Для сравнения: фондовые индексы Standard & Poor's 500 и Dow Jones Industrial Average в этом году опустились на 18,6% и 8,2% соответственно.

Объем интернет-бизнес Amazon в 2022 году останется практически на прошлогоднем уровне после бума онлайн-покупок в предыдущие два года, вызванного пандемией COVID-19. Темпы роста выручки в сфере "облачных" услуг (Amazon Web Services) также замедляются, хотя на них по-прежнему приходится основная часть доходов компании.

Капитализация Amazon по итогам торгов в четверг составляла $855 млрд. Из числа компаний с рыночной стоимостью больше $1 трлн Amazon вышла ранее в этом месяце. В настоящее время всего три компании имеют капитализацию выше данной отметки - Apple, Microsoft и Alphabet.

Между тем аналитики продолжают оптимистично смотреть на акции Amazon: 49 из 54 экспертов присвоили им рекомендацию "покупать", четыре - "держать" и только один советует продавать их. Консенсус-прогноз предполагает, что бумаги компании должны стоить $134,64, в то время как на закрытие рынка в четверг цена составляла $83,79, что предполагает высокий потенциал роста.