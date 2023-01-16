В РФ предлагают с марта повысить акциз на сигареты на 2%, на жидкость для вейпов - на 11%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, согласно которым произойдет внеплановое повышение акциза на сигареты и папиросы с 1 марта 2023 года с 2 552 до 2 603 рублей за тысячу штук, адвалорную ставку (16%) при этом менять не планируется; также предлагается установить акциз на сигареты в 2024 и 2025 гоах на 2% выше заложенного сейчас уровня повышения, при этом запланирован отказ от взимания акциза с электронных систем доставки никотина, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с планами министерства.

Акциз на сигареты

Согласно действующему Налоговому кодексу, с 1 января до 31 декабря 2023 г. акциз на сигареты и папиросы составляет 2 552 рубля за тысячу штук плюс 16% процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 467 руб. за тысячу штук. Подготовленные министерством поправки предлагают с 1 марта 2023 г. до 31 декабря 2023 г. повысить ставку на 2%, до 2 603 рубля за тысячу штук, плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 536 руб. за тысячу штук.

Кроме того, Минфин предлагает пересмотреть заложенный сейчас график повышения на 2024 и 2025 годы. Так, сейчас ставка на 2024 год заложена на уровне 2 654 руб. за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 606 руб. за тысячу штук. Предлагается увеличить этот показатель на 2%, в итоге ставка на 2024 год может составить 2 707 руб. за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 678 руб. за тысячу штук.

Ставка на 2025 год может составить 2 815 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 825 рублей.

Табак для систем нагревания табака

В планах министерства с 1 марта 2023 года сразу на 10,6% повысить акциз на табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (системы нагревания табака, СНТ). Сейчас в НК заложена на 2023 год ставка на уровне 7 839 руб. за 1 кг, предлагается с 1 марта установить ее на уровне 8 669 рублей за 1 кг. Ставку на 2024 год предполагается зафиксировать на уровне 9 016 рублей за 1 кг (сейчас в планах стоит 8 153 руб.), а на 2025 год ставка может составить 9 377 руб. за 1 кг (сейчас в планах 8 470 руб.).

Жидкость для вейпов

Одновременно с повышением акцизов Минфин готов пойти на реформу взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (ЭСДН) и отменить взимание акциза с самих систем, оставив при этом акциз только на жидкость, которая в них содержится (независимо от одноразового или многоразового использования). В итоге из НК исчезнет акциз на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака - в 2023 г. он планировался на уровне 64 руб. за штуку. При этом на 11% с 1 марта 2023 г. предлагается повысить акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина. Сейчас на 2023 г. заложен акциз в размере 18 руб. за 1 мл, предлагается с 1 марта 2023 г. установить его на уровне 20 руб. В 2024 г. акциз может составить 21 руб. (планировалось 19 руб.), а в 2025 г. - 22 руб., в то время как ранее был заложен акциз в размере 20 руб.

Электронные сигареты бывают двух видов: одноразового использования, то есть когда система, заполненная изготовителем жидкостью, не предназначена для повторной заправки и многоразового использования - порционная упаковка может меняться. При этом действующий Налоговый кодекс (НК) РФ устанавливает единообразный подход взимания акцизов с ЭСДН независимо от возможности или невозможности их повторного использования. В итоге при ввозе и продаже сигарет многоразового использования акциз взимается отдельно с устройства по установленной ставке для ЭСДН, а также отдельно с жидкости для ЭСДН, которая поставляется в картриджах.

В начале сентября замминистра финансов Алексей Сазанов уже высказывался о необходимости реформы и отказа от системы двойного акциза, то есть налогообложения как системы доставки никотина, так и жидкости внутри. Сазанов также уточнял, что отказ от обложения акцизом самих систем и переход только к обложению жидкостей должен касаться как одноразовых систем доставки никотина, так и многоразовых. "Двойного налогообложения быть не может, вы поймите. Акциз не может быть, это как все равно, что автомобиль - у нас есть акциз, лошадиные силы, за мощность, но не бывает акциза за колеса, за шины, за руль", - сказал Сазанов.

Законопроект о росте акцизов на сигареты и реформе взимания акцизов на вейпы планируется обсудить в Госдуме на этой неделе.