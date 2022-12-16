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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

Росстат оценил рост стоимости салата "Оливье" в 2022 году в 8,5%

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость ингредиентов для салата оливье в России в 2022 году выросла на 8,53% (сравнивается ноябрь этого года с ноябрем 2021 года) - до 480,7 руб., а для "селедки под шубой" - на 5,5%, до 224,7 руб., соответствующие расчеты приводит Росстат в информации о динамике цен на продукты питания, необходимых для приготовления новогодних салатов.

Росстат при этом напоминает, что общая инфляция в РФ в ноябре 2022 года составила 11,98% в годовом выражении.

Рецепт салата оливье, на основе которого рассчитан индекс "Оливье" Росстата, включает в себя следующие ингредиенты: колбаса вареная - 400 гр., огурцы маринованные - 400 гр., зеленый горошек - 380 гр., куриные яйца - 4 шт., майонез - 200 гр., картофель - 400 гр., морковь - 200 гр., лук репчатый - 100 гр.

Среди продуктов питания, необходимых для приготовления оливье, в наибольшей степени за год выросли цены на зеленый горошек (до 87,55 руб. за 380 гр. с 74,23 руб.) и маринованные огурцы (до 92,16 руб. за 400 гр. с 78,14 руб.) - на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез (до 55,75 руб. с 48,73 руб.), на 7,83% - вареная колбаса (до 191, 52 руб. за 400 гр. со 177,62 руб.).

Подешевели на 5,78% куриные яйца (до 31,79 руб. за 4 шт. с 33,74 руб.), репчатый лук - на 5,5% (до 2,92 руб. за 100 гр. с 3,09 руб.), морковь - на 25,06% (до 6,7 руб. за 200 гр. с 8,94 руб.), картофель - на 33,26% (до 12,3 руб. за 400 гр. с 18,43 руб.).

Фото: Росстат

На удорожание салата "Сельдь под шубой" повлиял рост цен на сельдь на 18,39% (до 94,63 руб. за 350 гр. с 79,93 руб.). Свекла при этом подешевела за год на 31,5% (до 8,61 руб. за 300 гр. с 12,57 руб.).

Индекс "сельди под шубой" рассчитан исходя из следующего рецепта: сельдь соленая - 350 гр., куриные яйца - 2 шт., майонез - 300 гр., картофель - 400 гр., свекла - 300 гр., морковь - 200 гр., лук репчатый - 100 гр.

Среди регионов самым дорогим салат оливье выйдет на Чукотке - 792,4 руб., на Камчатке - 788,7 руб. и в Магадане - 681,8 руб., самым дешевым - в Белгородской области (360,9 руб.), Мордовии (377,2 руб.) и в Липецкой области (382,2 руб.). В Москве стоимость оливье оценивается в 617,6 руб.

"Селедка под шубой" самой дорогой выйдет на Чукотке - 562,9 руб., в Якутии - 357,2 руб., в Магадане - 350,8 руб., самой дешевой - в Мордовии (177,5 руб.), Пензенской области (181,7 руб.), Омской области (183,0 руб.). В Москве стоимость ингредиентов для этого салата оценена в 253,5 руб.

Фото: Росстат

Росстат
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