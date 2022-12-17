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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:14

На Ставрополье в связи с массовой гибелью журавлей возбуждено дело

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Следователи в Ставропольском крае возбудили уголовное дело в связи с массовой гибелью животных и птиц из-за отравления химическими препаратами, которые используются для борьбы с грызунами, сообщает следственное управление СКР по региону в субботу.

По данным следствия, в ноябре текущего года на землях сельскохозяйственного назначения Петровского городского округа было обнаружено не менее 800 погибших серых журавлей, чей вид занесен в Красную книгу Ставропольского края, а также четыре зайца и куропатка.

"В результате проведенного химико-токсикологического исследования в животных и птицах был обнаружен яд, содержащий фосфорорганические соединения, приведшие к смерти", - говорится в сообщении.

Установлено, что в ноябре при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде гибели серых журавлей.

Дело расследуется по части 2 статьи 249 УК РФ (нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия).

Ставропольский край
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