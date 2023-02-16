Новый случай гибели птиц от яда для грызунов зафиксирован на Ставрополье

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Смерть десятков ворон, найденных на этой неделе в Пятигорске, вызвало отравляющее вещество, предназначенное для борьбы с грызунами, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов.

"По результатам лабораторного исследования птичий грипп не обнаружен. В организме птиц найдено отравляющее вещество фосфид цинка, который применяется для уничтожения грызунов: крыс и мышей", - написал Ворошилов в своем телеграм-канале.

В понедельник глава Пятигорска сообщал, что в единую дежурно-диспетчерскую службу города поступила информация о мертвых воронах в районе памятника генералу Ермолову. Там было найдено около 30 мертвых птиц, которых передали в ветеринарную службу для установления причин гибели.

Ранее Минприроды Ставрополья сообщало о гибели животных и птиц в 14 округах из-за отравления химическими препаратами, которые используются для борьбы с грызунами. Позже по факту массовой гибели птиц в Апанасенковском округе было возбуждено уголовное дело.

Следствие установило, что в феврале при несоблюдении технологии применения препарата, используемого для борьбы с грызунами, он был распространен на поверхности почвы, "в результате чего наступили тяжкие последствия для окружающей среды в виде массовой гибели диких птиц".