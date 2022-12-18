Около 6,5 тыс. жителей Чувашии остались без света из-за непогоды

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Непогода вновь нарушила электроснабжение в ряде населенных пунктов Чувашии.

"По состоянию на 11:00 без электроснабжения остаются пять муниципальных образований. Это 23 населенных пункта, 3 716 домов, 6 541 человек и 23 социально-значимых объекта", - сообщает в воскресенье телеграм-канал госкомитета республики по делам гражданской обороны и ЧС.

В свою очередь Минпромэнерго республики информирует, что на исправление ситуации направлено 10 оперативных бригад. "Подача электроснабжения уже начата в Вурнарском и Цивильском районах. Аварийно-восстановительные работы продолжаются", - сообщает телеграм-канал ведомства.

Как сообщается на сайте регионального Главного управления МЧС, 18 декабря местами по Чувашии ожидается "желтый" уровень опасности, связанный с гололедом и налипанием мокрого снега, а также ухудшением видимости при осадках до 500 м.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 декабря из-за интенсивного снегопада и ледяного дождя произошло частичное нарушение электроснабжения в ряде муниципальных образований Чувашии. 14 декабря электроснабжение было восстановлено во всех пострадавших от непогоды населенных пунктах региона.