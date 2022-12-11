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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Более 26 тыс. жителей Чувашии остались без света из-за непогоды

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Снегопад стал причиной локального нарушения электроснабжения в ряде районов Чувашии, сообщил в воскресенье глава региона Олег Николаев.

"Из-за интенсивного снегопада отключение электроэнергии произошло в 90 населенных пунктах 13 муниципалитетов республики с населением более 26 тысяч человек", - написал он в своем телеграм-канале.

В свою очередь региональное ГУ МЧС сообщает, что 11 и 12 декабря по Чувашской Республике вводится "желтый" уровень опасности, связанный с осадками в виде мокрого снега и дождя, сохранением и нарастанием гололеда.

Ранее со ссылкой на региональное ГУ МЧС сообщалось, что в зону отключения попали 42 населенных пункта, 3 620 жилых дома с населением более 8 тыс. человек и 14 социально значимых объектов.

Чувашия Олег Николаев
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