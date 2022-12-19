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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

Вертолет разбился и сгорел при приземлении в Магаданской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8Т врезался в строительный вагончик и сгорел при приземлении на посадочной площадке Нявленга в Ольском районе Магаданской области в понедельник утром, надзорные органы начали проверку по факту происшествия, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Произошло столкновение вертолета со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что на борту находились три человека. Они успели покинуть вертолет до того, как он загорелся. Информация о пострадавших уточняется.

Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов.

Ми-8Т Магаданская область
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