Вертолет разбился и сгорел при приземлении в Магаданской области

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8Т врезался в строительный вагончик и сгорел при приземлении на посадочной площадке Нявленга в Ольском районе Магаданской области в понедельник утром, надзорные органы начали проверку по факту происшествия, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"Произошло столкновение вертолета со строительным вагончиком, в результате чего судно опрокинулось набок. Экипаж покинул воздушное судно. Вертолет полностью уничтожен огнем", - говорится в сообщении.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре "Интерфаксу" уточнили, что на борту находились три человека. Они успели покинуть вертолет до того, как он загорелся. Информация о пострадавших уточняется.

Магаданская транспортная прокуратура проводит проверку в сфере соблюдения законодательства о безопасности полетов.