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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

Начались летные испытания первого спутника программы "Сфера"

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спутник-демонстратор "Скиф-Д", запущенный на орбиту 22 октября с космодрома Восточный, в рамках лётных испытаний передал первые данные на Землю, сообщили в Информационных спутниковых системах (ИСС) имени М.Ф.Решетнева.

"В ходе лётных испытаний "Скиф-Д" были записаны первые спектрограммы сигнала, принятого с космического аппарата на Земле", - сообщили в пресс-службе.

Там отмечают, что эти данные будут предоставлены в Международный союз электросвязи для ввода в действие орбитально-частотного ресурса системы спутниковой связи на средних орбитах "Скиф".

"На текущий момент завершены проверки функционирования служебных систем космического аппарата, а также отлажено его взаимодействие с наземными комплексами управления и связи", - говорится в сообщении.

22 октября ракета "Союз-2.1б" с первым спутником орбитальной группировки "Сфера" - "Скиф-Д" и тремя спутниками связи "Гонец-М" стартовала с космодрома Восточный. 23 октября разгонный блок "Фрегат" вывел спутники на целевые орбиты.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью.

Демонстрационный спутник "Скиф-Д" предназначен для отработки новых технических решений высокоскоростного доступа в интернет.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи - "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и столько же группировок дистанционного зондирования Земли - "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".

Россия Скиф-Д
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