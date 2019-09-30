"Роскосмос" передумал развивать потенциального конкурента сети спутников OneWeb

Для "Эфира" не удалось найти инвесторов

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" решил исключить из нацпрограммы "Цифровая экономика" проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) "Эфир", который мог бы конкурировать с британской OneWeb и американской SpaceX, узнал "Коммерсантъ".

Представитель госкорпорации выдвинул такое предложение на заседании рабочей группы нацпрограммы 20 сентября, сообщили газете участник совещания и представитель АНО "Цифровая экономика". К проекту не удалось привлечь инвесторов. Для "Эфира" предполагалось внебюджетное финансирование в объеме около 500 млрд рублей, эти средства не нашли, сказал представитель госкорпорации.

Бизнес против исключения "Эфира" из нацпрограммы не возражал. С правительством это решение еще не согласовали, уточнил представитель вице-премьера Максима Акимова. После доработки проект "Эфир" рассмотрят на научно-техническом совете, отмечает издание.

Первоначально для "Эфира" предполагалось создать консорциум с участием ВЭБа, "Роскосмоса" и других организаций, напоминает издание. Интерес к проекту проявлял и "Ростелеком". Единственным потенциальным инвестором стал ВЭБ, но в сентябре 2018 года он решил отказаться от участия. Сроки реализации проекта перенесли с 2021 на 2022 год.

"Эфир" — часть проекта "Сфера" по созданию глобальной сети из 600 спутников для обеспечения всего мира интернетом и телефонной связью. О "Сфере" президент Владимир Путин объявил в июле 2018 года. Базовый сценарий предусматривал развертывание 288 спутников с орбитой высотой 870 км, что позволило бы обеспечить "полное покрытие земной поверхности". "Эфир" позиционировался как "космическая шина данных" для предоставления услуг спутниковой телефонной связи, интернета, получения данных от датчиков и систем интернета вещей и беспилотников, отмечает газета.

Высокопоставленный источник "Коммерсанта" объяснил, что проект "Сфера" сохранится и, по сути, заменит "Эфир": "ГМИСС — завязанная группировка, в то время как "Сфера" — комплексный проект, включающий и связь, и дистанционное зондирование земли, и навигацию".

По словам представителя "Роскосмоса", "Сфера" предполагает менее затратный вариант создание спутниковой системы для широкополосного доступа в интернет. Этот проект реализуют до 2030 года на принципах смешанного государственного и частного финансирования. Концепция программы завершает согласование с профильными ведомствами и затем поступит в правительство, добавили в госкорпорации.

На прошлой неделе Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-2022 годы, в котором на создание первых пяти спутников по проекту "Сфера" выделяли почти 15 млрд рублей в 2022 году.