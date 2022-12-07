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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Первый спутник "Экспресс-РВ" из проекта "Сфера" запустят в октябре 2025 года

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Запуск первого спутника группировки связи "Экспресс-РВ", входящего в федеральный проект "Сфера", состоится в октябре 2025 года, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Запуск первого космического аппарата "Экспресс-РВ" планируется в октябре 2025 года, развертывание полной орбитальной группировки – в 2026 году", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что группировка "Экспресс-РВ" будет включать в себя четыре спутника на высокоэллиптической орбите.

"Они будут оснащены оборудованием для работы в С-, Ku- и L-диапазонах частот и обладать 10-летним гарантированным сроком активного существования", - сообщили в госкорпорации.

13 июля исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что "Роскосмос" планирует в 2026 году запустить три спутника связи и вещания на высокоэллиптических орбитах "Экспресс-РВ" вслед за первым аппаратом из этой серии.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью.

В орбитальную группировку "Сфера" войдут пять спутниковых группировок связи – "Ямал", "Экспресс-РВ", "Экспресс", "Скиф" и "Марафон" и столько же группировок дистанционного зондирования Земли – "Беркут-Х", "Беркут-О", "Беркут-ВД", "Беркут-С" и "Смотр".

Экспресс-РВ Сфера Роскосмос
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