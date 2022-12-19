"Роскосмос" сообщил о возможном повреждении "Союза МС-22" микрометеоритом или мусором

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Повреждение корабля "Союз МС-22" могло быть вызвано попаданием космического мусора или микрометеорита, сообщил "Роскосмос" в понедельник.

"По предварительной информации, повреждение могло быть вызвано попаданием микрометеороида или космического мусора в наружный холодильник-радиатор, расположенный на приборно-агрегатном отсеке корабля "Союз МС-22", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

Там заявили, что система терморегулирования корабля состоит из двух контуров - внутреннего (контур жилых отсеков) и внешнего (контур навесных радиаторов).

"Она предназначена для отвода тепла и охлаждения жилого объема (спускаемого аппарата и бытового отсека) и приборно-агрегатного отсека корабля", - сообщила госкорпорация

Специалисты "Роскосмоса" обнаружили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22", пристыкованного к Международной космической станции, сообщили ранее в госкорпорации.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам. По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз", пристыкованного к МКС.

В "Роскосмосе" и НАСА ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.