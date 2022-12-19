"Росатом" обсуждает строительство в Мьянме производства Li-Ion-аккумуляторов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мьянма обсуждает с госкорпорацией "Росатом" строительство производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, а также возможность строительства малых ветряных, гидро- и теплоэлектростанций в стране, сообщила корпоративная газета "Страна Росатом".

В сентябре "Росатом" и Мьянма подписали "дорожную карту" о сотрудничестве на 2022-2023 годф, а в ноябре стороны договорились в рамках меморандума о взаимопонимании о совместном предварительном ТЭО проекта АЭС малой мощности в стране.