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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

"Росатом" обсуждает строительство в Мьянме производства Li-Ion-аккумуляторов

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мьянма обсуждает с госкорпорацией "Росатом" строительство производства литий-ионных аккумуляторов для электромобилей, а также возможность строительства малых ветряных, гидро- и теплоэлектростанций в стране, сообщила корпоративная газета "Страна Росатом".

В сентябре "Росатом" и Мьянма подписали "дорожную карту" о сотрудничестве на 2022-2023 годф, а в ноябре стороны договорились в рамках меморандума о взаимопонимании о совместном предварительном ТЭО проекта АЭС малой мощности в стране.

Мьянма Росатом
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