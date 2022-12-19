Отличившиеся в ходе СВО смогут бесплатно получить участки в Подмосковье и Крыму

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Ветераны боевых действий и военнослужащие, награжденные за заслуги в ходе специальной военной операции на Украине, смогут претендовать на бесплатное получение земельных участков в Подмосковье и Крыму, говорится в распоряжении президента РФ.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению "О дополнительных мерах социальной поддержки военнослужащих и членов их семей", органам власти Московской области, города Севастополя и республики Крым рекомендовано принять законодательные акты, устанавливающие случаи бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

В тексте указано, что такая возможность будет предоставляться "военнослужащим, награжденным государственными наградами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющимся ветеранами боевых действий, а также членам семей указанных военнослужащих, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в ходе участия в специальной военной операции".