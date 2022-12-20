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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Принят закон о возможности участвовать по видеосвязи в судах любой инстанции

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении законы об использовании в уголовном судопроизводстве систем видеоконференц-связи (ВКС) и электронных документов.

Так, согласно закону, можно будет при наличии технической возможности в суде, учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ участвовать посредством видеоконференц-связи в судебном заседании суда любой инстанции. Это распространяется на всех участников уголовного судопроизводства (подсудимого (обвиняемого, подозреваемого), осужденного, их представителей, свидетеля, потерпевшего, гражданского истца и ответчика, эксперта, специалиста, прокурора, частного обвинителя).

Применение ВКС также будет возможно в ходе выездных заседаний суда. Вопрос об участии будет решаться судом по собственной инициативе или по ходатайству соответствующего лица. При этом не допускается участие подсудимого в судебном заседании путем использования ВКС при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей, говорится в законе.

В законе также прописывается возможность подачи документов в суд в электронном виде, в том числе в форме электронного документа посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг", информационной системы суда, а также единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также, согласно закону, можно будет направлять повестки и уведомления участникам уголовного судопроизводства при наличии их согласия посредством Единого портала или единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Также Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому Верховный суд РФ, Судебный департамент при Верховном суде РФ в пределах своих полномочий будут определять порядок подачи в суд документов в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, размещения судебных актов в интернете, применения видеоконференц-связи в судах.

Госдума
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