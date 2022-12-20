Дума ратифицировала соглашение с Кипром о взаимодействии в гуманитарных операциях

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник ратифицировала соглашение между РФ и Кипром о создании условий для проведения гуманитарных операций, включая эвакуацию граждан с территории третьих стран с использованием территории и инфраструктуры Республики Кипр.

Соглашение подписано в рамках выполнения распоряжения правительства РФ от 20 октября 2021 года № 2943-р.

Соглашением предусмотрен механизм использования в упрощенном порядке военными кораблями и военными воздушными судами направляющего государства портов, аэропортов и воздушного пространства принимающего государства, что позволит упростить процедуру привлечения военной техники для участия в гуманитарных операциях.

Соглашением установлен срок направления запроса на заход военных кораблей и других государственных судов в морской порт, который составляет 24 часа до срока предполагаемого захода (в действующих законах разрешение нужно запрашивать не позднее чем за 30 дней до предполагаемого захода).

Соглашение также содержит нормы, предметом которых являются основные права и свободы человека и гражданина. Так, направляющее государство предоставляет принимающему государству список имен, номеров паспортов и другую информацию об эвакуируемых.