Принят закон о повышении страховых выплат по двум видам обязательного страхования

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который повышает страховые выплаты за ущерб жизни и здоровью пострадавших с 2-х до 3-х млн рублей, поправки вносятся в два действующих закона. В том числе в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" (225-ФЗ, ОСОПО). Второй закон – "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном" (67-ФЗ, ОСГОП).

Также для двух законов увеличивается размер страховых выплат на погребение – с 25 тысяч рублей до 40 тысяч рублей.

Кроме того, в законе об ОСОПО увеличены лимиты страхового возмещения по риску нарушения условий жизнедеятельности из-за аварии на опасном предприятии – до 300 тысяч рублей. До 1 млн рублей увеличен лимит выплат за причинение вреда имуществу юрлиц, выплаты за ущерб имуществу физлиц расширены до 750 тысяч рублей. Одновременно в соответствии с новыми изменениями в закон об ОСОПО, в полисах будут увеличены страховые суммы по всем группам объектов.

Закон об ОСОПО действует в РФ с 2012 года, предусматривает страховые компенсации пострадавшим в случае возникновения техногенной аварии на опасном объекте за ущерб жизни и здоровью, а также имуществу, в том числе сотрудникам самого опасного предприятия.

Закон об ОСГОП начал работать в РФ с 2013 года. Он предусматривает, что пассажиры, пострадавшие на общественном транспорте, имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью, имуществу, страхование не распространяется на перевозки такси и метрополитеном.