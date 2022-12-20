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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Факельное горение ликвидировано на месте повреждения газопровода в Чувашии

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Факельное горение на месте повреждения газопровода в Вурнарском районе Чувашии ликвидировано, сообщило ГУ МЧС по региону в телеграм-канале во вторник.

"Установлено, что прорыв произошел во время проведения плановых ремонтных работ на участке магистрального подземного газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" диаметром 1420 мм", - говорится в сообщении.

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Пресс-служба главы Чувашии сообщает, что "газ перекрыт и факел потух".

Отмечается, что газоснабжение населению подается в штатном режиме, угрозы близлежащим населенным пунктам нет.

По данным главы Чувашии Олега Николаева, ЧП произошло "при производстве строительно-монтажных работ, возможно ремонтных, пока еще выясняем, произошел взрыв газа".

Ранее со ссылкой на пресс-службу главы республики сообщалось, что взрыв произошел на магистральном газопроводе Уренгой - Помары - Ужгород. "До возгорания велись работы эксплуатирующей организацией Заволжское линейное управление магистральных газопроводов "Газпром трансгаз Нижний Новгород", - говорилось в сообщении.

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" пока не предоставил комментарий.

В свою очередь МЧС Чувашии сообщило, что возгорание произошло из-за утечки газа на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии.

МЧС России Чувашия
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