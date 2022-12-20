Принят закон о конвертации долей РФ в международных финорганизациях в долг для защиты от санкций

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон, который позволяет России в 2023 году применить механизм конвертации долей участия в международных финансовых организациях (МФО) в долговые обязательства, что позволит защитить эти организации от санкционных рисков.

Поправка была внесена на прошлой неделе правительством в законопроект (№172842-8). При этом предусматривается и возможность обратной конвертации по инициативе правительства обязательств в доли участия на условиях, не ухудшающих первоначальные.

"Установить, что в 2023 г. по достижении соответствующих договоренностей с международными финансовыми организациями правительство РФ вправе принять решение о конвертации доли участия РФ в международных финансовых организациях в финансовые обязательства международных финансовых организаций перед РФ с возможностью по инициативе правительства РФ обратной конвертации таких финансовых обязательств в доли участия РФ в международных финансовых организациях на условиях, не ухудшающих первоначальных условий конвертации", - говорится в тексте принятого закона.

Как поясняли ранее "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина, Россия готова снизить свою долю в ряде МФО, чтобы избежать автоматического распространения санкционных ограничений на них. "Деятельность данных организаций призвана содействовать международному экономическому развитию, что играет важную роль в сложившихся условиях. Подготовленные поправки позволят международным организациям, занимающимся продвижением экономического развития, создать условия для полноценного функционирования", - отмечали в Минфине.

РФ имеет доли во многих международных финансовых институтах, однако часть из них - "недружественные", и антироссийские санкции им не угрожают (МВФ, Всемирный банк), а в Азиатском банке инфраструктурных инвестиций доля России невелика и поэтому не "токсична". Более значительна роль России в Новом банке развития (учрежден странами БРИКС) и Международном инвестиционном банке (создан в советское время странами СЭВ), а особенно велика она в Евразийском банке развития (ЕАБР), где у РФ 65% акций.

При рассмотрении поправки на заседании бюджетного комитета Госдумы в конце прошлой неделе заместитель директора департамента международных финансовых отношений Минфина Олег Подоматько пояснил, что речь идет, в первую очередь, о МИБе.

"Эта инициатива связана с тем, что в этом году международные финансовые институты, в которых у РФ есть доля участия, и, в частности, многосторонние банки развития, подверглись значительному давлению в виде финансовых санкций, которые были введены или которые европейские страны пытаются ввести в их отношении. Минфином в этом году проводится работа для того, чтобы, лавируя в сложных условиях, вывести эти институты из-под действия этих санкций. Наибольшему удару подверглись два института - это Международный банк экономического сотрудничества и Международный инвестиционный банк. Последний со штаб-квартирой в Венгрии и с довольно сложным составом акционеров, в который входят Чехия, Словакия, Болгария и Румыния. На данный момент доля РФ в этом институте составляет 47%, представители РФ присутствуют во всех органах управления и на уровне совета, и на уровне совета директоров, менеджмент возглавляет наш соотечественник Николай Косов. И в связи с тем, что две страны уже заявили о своем намерении выйти из состава акционеров МИБА, мы ожидаем, что в январе автоматически доля РФ с 47% повысится и превысит 50%, что создаст формальные условия для введения против этого института санкций", - пояснил он.

Данная поправка, отметил Подоматько, позволит Минфину по согласованию с правительством осуществлять оперативные меры реагирования, а в частности, на время конвертировать часть доли участия в субординированный долг МИБА в адрес РФ. "В дальнейшем при решении вопроса по увеличению доли Венгрии в данном институте и, возможно, входа в состав акционеров Сербии, соответственно, будет происходить расконвертация в обратном направлении на условиях, не худших, чем текущие. (...) Эта мера позволит нам избежать критической ситуации для этого банка", - сказал он.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.