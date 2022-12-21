Путин проведет в среду расширенное заседание коллегии Минобороны РФ

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

"На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, с основным докладом выступит министр обороны Сергей Шойгу.

"Он доложит о ходе проведения специальной военной операции, количестве вооружения и военной техники, поступившей в войска в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности военного ведомства и социальной защищенности военнослужащих", - отмечается в сообщении.

В расширенном заседании коллегии министерства обороны примут участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил Российской Федерации, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. В режиме видео-конференц-связи в мероприятии примут участие около 15 тыс. должностных лиц Вооруженных сил РФ, информирует пресс-служба Кремля.