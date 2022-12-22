Путин заявил, что послание Федеральному собранию будет оглашено в начале 2023 года

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ситуация развивается настолько динамично, что было сложно подготовить послание Федеральному собранию, но оно будет оглашено в следующем году.

"У нас, по-моему, в 2017 году тоже не было послания именно в календарном году. Но оно должно быть. Вопрос в чем? Вопрос в том, что динамика событий очень большая, ситуация развивается очень динамично, поэтому сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время. Мы это сделаем в начале года, безусловно", - сказал Путин журналистам в четверг.

"Так или иначе это (содержание послания - ИФ) было отражено в моих выступлениях, в которых невозможно было не говорить об этом. Поэтому, если по-честному, и мне, и администрации (президента - ИФ) было достаточно сложновато, не повторяясь, еще раз это запихнуть в формальное послание. Вот и всё", - добавил президент.

По его словам, "в тех или иных форматах" он уже говорил "о ключевых вещах", после чего "опять собрать и повторяться не очень хочется".

"А для того, чтобы всё это выглядело основательно, фундаментально, нужно какое-то время и дополнительный анализ того, что происходит, и то, о чем мы говорим и планируем на ближайшее время", - сказал Путин.

Он добавил, что не будет называть конкретной даты. "Но в новом году мы это, безусловно сделаем", - пообещал он.

Путин также заявил, что Россия прошла текущий год достаточно уверенно; ситуация, которая сложилась в настоящее время, не помешает реализовывать планы на будущее, в том числе на 2023 год.

"Идеальных ситуаций никогда не бывает, идеальные ситуации только в планах, на бумаге. Всегда чего-то хочется большего, но в целом, я считаю, что Россия прошла этот год достаточно уверенно. У нас нет озабоченности, связанной с тем, что ситуация, которая сложилась нас сегодняшний день помешает реализовывать нам планы на будущее, в том числе и на 2023 год", - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что все, что связано со специальной военной операцией, - вынужденная, необходимая мера.

"Мы должны быть благодарны нашим военным, нашим солдатам, офицерам, нашим войнам за то, что они делают для России, защищая ее интересы и суверенитет и защищая, прежде всего, наших людей. Они действуют достойно, добиваются того, что стране нужно", - отметил глава государства.