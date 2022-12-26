Путин не придет на итоговое заседание правительства

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не планирует посещать итоговое заседание правительства, как это делал ранее перед Новым годом, сообщил на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Посещая итоговое заседание правительства, президент обычно подводил итоги работы кабинета министров и поздравлял чиновников с Новым годом.

"Путин настолько часто сейчас контактирует с членами правительства и с премьер-министром, что так кратко подвести итоги года и поздравить с Новым годом у него возможность предоставляется очень часто", - объяснил Песков.