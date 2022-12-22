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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:38

Предновогодняя встреча президента РФ с бизнесом отменена из-за эпидемситуации

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил, что контакты с капитанами российского бизнеса постоянно поддерживаются, хоть традиционная предновогодняя встреча и не состоялась из-за эпидемиологической обстановки.

"Дело в том, что я с удовольствием всегда встречаюсь с коллегами. Но сейчас COVID начал подниматься опять, еще одна напасть - грипп свиной. Вопрос только вот в этом. Я могу так же, как и с вами встретиться. Но их нужно вместе собрать", - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос, почему в этом году не было традиционной встречи с капитанами российского бизнеса.

"Они ведь друг для друга могут представлять с эпидемиологической точки зрения определенную опасность. Дело только в этом. А так мы с ними в постоянном контакте и будем этот диалог развивать", - добавил он.

Путин отметил, что представителям российского бизнеса приходится нелегко. Некоторые из них находятся под санкциями.

"Люди, которые живут в этой стране, должны жить интересами страны. Интересы страны заключаются в том, чтобы они работали эффективно, исправно платили налоги", - сказал президент.

"Дело в том, что, если человек здесь живет и связывает свою жизнь, жизнь своих детей и семьи с этой страной, это одно дело. А если человек не связывает свою жизнь с этой страной, а просто деньги отсюда вынимает, тогда он дорожит не страной, в которой он живет и где зарабатывает. Он дорожит хорошими отношениями там, где у него имущество и деньги на счетах. Такие люди представляют для нас опасность", - заявил Путин.

Он подчеркнул, что в России "ко всем лояльно относятся". "Главное, чтобы работали эффективно", - сказал глава государства.

"Контакты продолжаются и будут продолжаться", - отметил Путин.

По его словам, подавляющее большинство представителей крупного бизнеса являются патриотами России. "Каждый человек находится в индивидуальной ситуации, но все стремятся к тому, чтобы не просто там остаться жить и работать в России, а работать на благо нашей страны", - сказал он.

Владимир Путин
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