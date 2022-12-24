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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:47

В Москве изменятся тарифы на платных парковках

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Ряд платных парковок изменит стоимость с субботы, 24 декабря, сообщается на официальном сайте московского транспорта.

"С 24 декабря 2022 года на 8,6% улиц изменятся тарифы на парковку. На 27 улицах стоимость снизится, при этом максимальный тариф на парковку 450 рублей повышаться не будет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бумажном проезде или Красногвардейском бульваре, где был дифференцированный тариф (до 150 рублей в час), парковка будет стоить 80 рублей, а там, где был 80 рублей в час (Пантелеевская улица, Лужнецкий проезд) - станет 40. На тех улицах, где загруженность парковок достигает 100%, тариф будет скорректирован в большую сторону. Обновленные тарифы помогут освободить до 10-15% мест.

Повышение тарифов коснется 1-го Тверского-Ямского переулка, 1-го Хорошевского проезда, 2-го Динамовского переулка, 2-й Звенигородской улицы и других.

"Станет больше парковок для жителей, где другим водителям запрещено стоять даже за деньги. Сейчас в Москве уже более 1,8 тыс. парковочных мест только для владельцев парковочных разрешений - мы организуем их по просьбам жителей", - говорится в сообщении.

Москва Мосгортранс
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