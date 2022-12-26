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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

МВД России объявило в розыск предпринимателя Дмитрия Давыдова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова (16 декабря Минюст признал его иноагентом).

Карточка с данными Давыдова появилась 26 декабря в базе розыска министерства. В ней не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается предприниматель.

Отмечается, что Давыдов родился в 1981 году в Казахской ССР.

По данным СМИ, Давыдов был совладельцем букмекерской фирмы "Олимп", фигуранты которой занимались незаконной деятельностью. Кроме того, предпринимателю приписывают авторство проекта "20 идей по развитию России".

МВД Дмитрий Давыдов Казахстан Олимп
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