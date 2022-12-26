МВД России объявило в розыск предпринимателя Дмитрия Давыдова

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - МВД России объявило в розыск бизнесмена Дмитрия Давыдова (16 декабря Минюст признал его иноагентом).

Карточка с данными Давыдова появилась 26 декабря в базе розыска министерства. В ней не указано, по какой именно статье Уголовного кодекса разыскивается предприниматель.

Отмечается, что Давыдов родился в 1981 году в Казахской ССР.

По данным СМИ, Давыдов был совладельцем букмекерской фирмы "Олимп", фигуранты которой занимались незаконной деятельностью. Кроме того, предпринимателю приписывают авторство проекта "20 идей по развитию России".