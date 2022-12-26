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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Штрафы за "слив" персональных данных в РФ планируется привязать к размеру утечки

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Размер штрафов за утечку персональных данных может зависеть от ее размера, сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Обсуждается привязка санкций к размеру допущенных утечек: за "слив" 1 тысячи записей, к примеру, ответственность будет меньше, чем за 10 тысяч", - написал Хинштейн в понедельник в своем телеграмм-канале.

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Он отметил, что "работа над законодательными инициативами идёт полным ходом, и процесс ещё не завершён".

"Наряду с введением оборотных штрафов для компаний, допустивших повторные утечки, предполагаются и внушительные штрафы для должностных лиц. Кроме того, отдельно вводится и уголовная ответственность", - отметил глава комитета.

Он выразил надежду, что в январе окончательная редакция соответствующих проектов законов будет готова.

Госдума
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