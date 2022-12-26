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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:29

Путин в Рождество посетит службу в храме

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Рождество по традиции посетит службу в храме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах президента на предстоящие январские выходные и праздники.

"Как правило, 1 января проходит достаточно спокойно, а вот начиная со 2-го уже президент достаточно активно на связи и с администрацией, и с министрами", - сказал пресс-секретарь президента.

В Рождество, по словам Пескова, Путин по традиции посетит один из храмов. "В Рождество он традиционно посещает службу, будет так и в этом году", - отметил он.

Владимир Путин
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