Путин в Рождество посетит службу в храме

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в Рождество по традиции посетит службу в храме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал журналистам о планах президента на предстоящие январские выходные и праздники.

"Как правило, 1 января проходит достаточно спокойно, а вот начиная со 2-го уже президент достаточно активно на связи и с администрацией, и с министрами", - сказал пресс-секретарь президента.

В Рождество, по словам Пескова, Путин по традиции посетит один из храмов. "В Рождество он традиционно посещает службу, будет так и в этом году", - отметил он.