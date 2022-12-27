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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

От покупателей активов за валюту требуют конвертировать рубли равномерно

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Российские власти, разрешая сделки с платежами в валюте на крупные суммы, требуют от покупателей конвертировать рубли так, чтобы это не влияло на рынок.

Созданная в ответ на антироссийские санкции весной 2022 года система капитального контроля предусматривает, в частности, проведение сделок с "недружественными" нерезидентами через специальный орган - подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям. У нее есть полномочия разрешать те или иные транзакции, на которые по умолчанию наложен запрет рядом президентских указов.

Распространенный тип сделки, проходящей через возглавляемую министром финансов подкомиссию - приобретение местным игроком активов уходящего иностранного инвестора. Чиновники могут разрешить расплатиться с продавцом в валюте, но на определенных условиях: график ее покупки нужно согласовать с Банком России, рассказывал "Интерфаксу" источник, знакомый с механизмами работы подкомиссии.

ЦБ рекомендует подкомиссии при выдаче разрешений на выплаты нерезидентам фиксировать условие равномерной конвертации рублей в иностранную валюту, если сумма сделки превышает определенную величину, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России.

"Условие является рамочным, суммы конвертаций по дням не согласовываются", - отметили в ЦБ и добавили, что эта рекомендация направлена на минимизацию влияния сделок на волатильность валютного рынка, подчеркнули в Банке России.

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