Цены на жизненно необходимые лекарства за 11 месяцев выросли в РФ на 1,8%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России за 11 месяцев текущего года повысились на 1,8%, сообщили в Росздравнадзоре.

"Согласно данным мониторинга, за 11 месяцев текущего года уровень розничных цен на ЖНВЛП повысился только на 1,8%, что в целом свидетельствует о стабильности ситуации", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Росздравнадзора.

Перечень ЖНВЛП включает 811 позиций, применяемых при оказании практически всех видов медицинской помощи. Отечественные лекарственные препараты в перечне ЖНВЛП составляет 81%, сообщал ранее в декабре замминистра здравоохранения Сергей Глаголев.