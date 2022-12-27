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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Рабочая группа СПЧ по вопросам спецоперации начнет работу после Нового года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рабочая группа Совета по правам человека при президенте РФ по вопросам специальной военной операции (СВО) начнет работу после Нового года; в нее войдут порядка восьми членов Совета, заявил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

"Мы будем ее оформлять официально сразу после Нового года. Заседание Совета должно пройти. В этой группе будет человек восемь, тех, кто разбирается в этой ситуации", - сказал Фадеев журналистам во вторник.

Он также заявил, что в настоящее время стоит задача по созданию регулярной системы по работе с ветеранами, раненными, инвалидами. По его словам, это и психологическая помощь, и санаторное лечение, и возможное протезирование для инвалидов.

"Эту систему нужно создать как можно быстрее. Это сложная история, нужно много средств. Я думаю, что в течение ближайших месяцев будет понятно, как работать с ветеранами боевых действий", - сказал Фадеев.

По его словам, сокращается количество задержек выплат мобилизованным гражданам. "Эти проблемы (с выплатами мобилизованным - ИФ) можно решить (...). Что касается задержек выплат, их все меньше и меньше (...). Завышения цен (на экипировку военнослужащих в настоящее время - ИФ) практически нет", - заявил председатель Совета.

Хроника 24 февраля – 27 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
СПЧ Валерий Фадеев
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