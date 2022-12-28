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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Глава Минцифры заявил о сложностях с узкоспециализированным софтом в РФ

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В России есть хорошие наработки по общесистемным программным продуктам, но по-прежнему есть проблемы с узкоспециализированным софтом, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.

"Если мы говорим про какой-то базовый стек, операционные системы, офисный пакет, виртуализацию, СУБД (системы управления базами данных - ИФ), то, мне кажется, здесь у нас позиции неплохие. Более того, я недавно читал исследование российских платформ виртуализации. Могу сказать, что у нас их много, даже в этом смысле конкурируют между собой. Два-три офисных пакета, три-четыре более-менее зрелых операционных системы, разной сборки СУБД Tarantool, Postgres. Поэтому здесь у нас с точки зрения общесистемных компонент все неплохо", - сказал Шадаев на вебинаре в среду, отвечая на вопросы представителей отрасли.

"В целом, по софту все неплохо", - добавил министр.

При этом он признал, что есть сложности в разработке узкоспециализированного прикладного ПО, например, в сфере моделирования, добычи твердых полезных ископаемых или управления багажом в аэропортах.

Как сообщалось, по поручению премьер-министра Михаила Мишустина в РФ было создано 35 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежного ПО в различных отраслях экономики. На софинансирование импортозамещения зарубежных цифровых решений кабинет министров намерен выделить из бюджета 37,1 млрд рублей до 2024 года.

Минцифры
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