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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Трое детей погибли в результате пожара в Иркутской области

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Пожар произошел в четверг утром в частном доме в поселке Маркова Иркутской области, погибли трое детей, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались женщина с ребенком. По ее словам, в горящем доме остались трое детей. В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы были обнаружены погибшие несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

С родственниками погибших работают психологи МЧС.

Информация о пожаре в деревянном двухэтажном доме в микрорайоне Березовом поселка Маркова Иркутского района поступила в 07:25 (02:25) от очевидцев. На момент прибытия пожарных дом был полностью охвачен огнем.

Открытое горение ликвидировано в 08:27 (03:27 мск). Площадь пожара составила 72 кв. м. На месте работают пять пожарных расчетов. Причина возгорания и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Иркутская область МЧС
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