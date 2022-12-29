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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Правительство РФ продлило действие льготных ипотечных программ до 1 июня 2024 года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении льготных ипотечных программ до 1 июня 2024 года.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства, продлевается действие программы "льготная ипотека" по ставке до 8% готовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

Кроме того, расширяются условия программы "семейная ипотека". Теперь программа доступна для семей, где есть два ребёнка, которым ещё не исполнилось 18 лет.

Михаил Мишустин
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