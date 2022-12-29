До 12 лет вырос срок наказания экс-директора "Славянки" по новому приговору о коррупции

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Останкинский суд Москвы в четверг признал вину по новым эпизодам коррупции бывших гендиректора ОАО "Славянка" и учредителя ЗАО "Безопасность и связь" ("БиС") Александра Елькина, начальника департамента ОАО "Славянка" Константина Лапшина, замначальника Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ", фактически исполнявшей обязанности помощника гендиректора ЗАО "БиС" Юлии Ротановой и экс-замначальника по материально-техническому обеспечению Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Минобороны" Александра Мигунова.

"Елькин признан виновным в совершении 20 эпизодов преступлений, ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы, а с учетом предыдущего приговора, окончательно назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 млн рублей, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Ротанова признана виновной в совершении 17 преступлений, ей назначено наказание, с учетом предыдущего приговора, в виде 7 лет колонии со штрафом в 500 млн рублей", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

Лапшин и Мигунов, отметила представитель суда, также признаны виновными, однако освобождены от назначенного наказания в связи с истечением срока давности.

Елькин и Ротанова признаны виновными в нескольких эпизодах особо крупного мошенничества, в десятках эпизодах коммерческого подкупа, а также в легализации денежных средств.

Дело "Славянки"

Как установил СК и суд, за право заключить подрядные и субподрядные договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию казарменно-жилищного фонда, расположенного на всей территории РФ, "Елькин, Лапшин и Ротанова вынудили руководство 17 коммерческих организаций с июля 2010 года по сентябрь 2012 года передать им в качестве коммерческого подкупа в общей сложности около 385 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению".

В мае-июне 2011 года Елькин заключил с двумя коммерческими организациями на условиях, невыгодных для возглавляемой им организации, договора и дополнительные соглашения к ним, в результате исполнения которых ОАО "Славянка" причинен ущерб на сумму почти 134 млн рублей.

Кроме того, с декабря 2009 года по январь 2014 года Елькин совместно с бывшим гендиректором ЗАО "БиС" Александром Луганским и Мигуновым, "похитили в общей сложности свыше 223 млн рублей, выделенных на оказание услуг по комплексной инженерно-технической эксплуатации зданий Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и находящихся на ее балансе общежитий, а также по комплексному обслуживанию внутренних помещений и административных зданий пансиона и прилегающих территорий".

Таким образом, общая сумма похищенного превысила 740 млн рублей, считают в СК.

С целью возмещения ущерба военными следователями в жилищах обвиняемых и различных банках (в том числе за рубежом) "обнаружены и в большинстве случаев изъяты средства в российской и иностранной валюте в размере, превышающем 1,1 млрд рублей, а также наложен арест на 51 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 500 млн рублей.

В 2016 году Тверской суд Москвы признал Елькина, Лапшина, Луганского, Ротанову, а также главу "Хозяйственного управления Минобороны" Николая Рябых виновными в аналогичных преступлениях и назначил им наказание в виде лишения свободы.