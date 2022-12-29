Российские всадники приступили к подготовке к Евразийским играм по конному спорту

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Российские всадники начали подготовку к Евразийским играм 2023 года на базе подмосковного спортивного комплекса MAXIMA PARK, сообщил "Интерфаксу" генеральный секретарь Евразийской ассоциации конного спорта (ЕЕА) Сергей Буйкевич.

"Спортсмены приступили к подготовке, у нас существуют две системы, подразумевающие работу всадника и лошади в паре, а также отдельные занятия для всадников, включающие не только спортивные тренировки, но и теоретические тренинги на знание антидопинговых, ветеринарных и прочих правил и процедур, обязательных для изучения, понимания и применения всадниками в конном спорте", - сказал Буйкевич.

Серия предварительных соревнований к главным стартам сезона - Евразийским играм - состоится весной и в начале лета в Киргизии, России и Узбекистане.

В 2023 году в конноспортивных Евразийских играх примут участие спортивные пары "всадник-лошадь" из Армении, Азербайджана, Грузии, Белоруссии, России, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Ирана.

Соревнования по трем олимпийским дисциплинам (конкур, выездка, троеборье) традиционно пройдут в течение двух недель в середине июля на территории подмосковного MAXIMA PARK, главного тренировочного и соревновательного конноспортивного центра Евразийской ассоциации.

По словам Буйкевича, в условиях международных санкций в отношении российских и белорусских всадников участие в Играх является "отличным шансом заявить о себе на соревнованиях высокого уровня".

Россия и другие страны Евразийской Ассоциации конного спорта могут проводить соревнования, включая Евразийские Игры, по собственному усмотрению, опираясь на свои правила в рамках Общего регламента Международной федерации конного спорта (FEI) в любом из государств Ассоциации, уточнил генсек ЕЕА.

Евразийская ассоциация конного спорта, которая на правах Региональной Группы входит в Международную Федерацию конного спорта (FEI), включает десять постсоветских государств и Иран. Они объединены в три подгруппы: Европейскую (Россия, Белоруссия, Молдавия), Центрально-Азиатскую (Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Казахстан) и Каспийско-Кавказскую (Армения, Азербайджан, Грузия, Иран).